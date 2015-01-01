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प्रदूषण का असर:अवैध क्रेशर के संचालन से परेशान किसान, क्षेत्र में बढ़ रहा है प्रदूषण

बालोतराएक घंटा पहले
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  • माइनिंग व प्रदूषण नियंत्रण मंडल को बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं की

समीपवर्ती पंचायत समिति पाटोदी की ग्राम पंचायत भाखरसर में बिना अनुमति के क्रेशर संचालित हो रहा है। इससे हर समय आस-पास के क्षेत्र में रेत के गुब्बार छाए रहते हैं, वहीं खेतों में पत्थर की डस्ट उड़ने से फसलें खराब हो रही है। वहीं ग्रामीणों का दूषित वातावरण में बैठना तक मुश्किल हो गया है। अवैध क्रेशर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई बार प्रशासन, खनन व प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी में निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ने के साथ ही आस-पास के क्षेत्र के रोजगार के अवसर सुलभ हुए है। रिफाइनरी में बजरी, कंकरीट, रेत, मूंगिया तथा अन्य निर्माण सामग्री की जरुरत होने पर आस-पास की पहाडिय़ों व लीजों के सामग्री की आपूर्ति होती है। ऐसे में थोब, बागुंडी, आसोतरा, असाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में लीजधारक निर्माण सामग्री की आपूर्ति करते हैं, लेकिन कमाई के लालच में कई लोग अवैध कामकाज में संचालित कर रहे हैं।

भाखरसर गांव की पहाड़ी में पूर्व में एक जने पत्थर कटिंग के आरा को लेकर अनुमति ली थी, लेकिन बाद में कंकरीट, मूंगिया की मांग काे देखते हुए उसने बिना किसी अनुमति के क्रेशर लगाकर कामकाज शुरु कर दिया। ऐसे में क्रेशर से पत्थर घिसाई के दौरान आस-पास के खेतों व ढाणियों में धूल का गुब्बार छाया रहता है।

जिससे जहां खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही है। वहीं डस्ट उड़ने से लोगांे के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जानू खां सहित ग्रामीणों ने बताया कि अवैध क्रेशर संचालन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन, खनन विभाग व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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