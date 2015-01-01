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शिक्षा व्यवस्था:17 से कक्षाएं चलाने की अनुमति दें सरकार,निजी विद्यालय संचालकों ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बालोतरा2 घंटे पहले
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निजी विद्यालयों के संचालकों ने स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले बालोतरा उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री तथा शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज उठाई । स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष हनुमानराम चौधरी तथा बालोतरा ब्लॉक अध्यक्ष स्वरूपसिंह भायल के नेतृत्व में ज्ञापन में मांग उठाते हुए लिखा कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 17 नवंबर से हर हाल में कक्षा 5 से 12 वीं तक कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाए वरना निजी विद्यालयों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार 70 प्रतिशत फीस तुरंत जमा कराने का आदेश दें ताकि रोजी रोटी के संकट से जूझते निजी स्कूल संचालकों तथा शिक्षक को राहत मिल सके। ज्ञापन में लिखा कि आर.टी.ई. का अब तक का बकाया सम्पूर्ण भुगतान 10 नवम्बर तक किया जाए। साथ ही 30 नवंबर तक नव प्रवेश हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोलने की मांग उठाई । ज्ञापन देने पोलाराम मांजू , सत्ताराम लेगा, श्यामसुंदर गौड़, कैलाशदान चारण, छगनलाल प्रजापत, जालमसिंह चांदेसरा, राजवीर शर्मा, गोपीकिशन पालीवाल, संदीप गौड़ सहित सदस्य मौजूद रहे।

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