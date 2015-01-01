पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नकदी जली:रहवासीय झोंपे में आग लगने से अनाज, घरेलू सामान व नकदी जली

बालोतरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

समीपवर्ती किटनोद गांव के बामणी के भीलों की ढाणी में स्थित एक रहवासीय झोंपे में बुधवार रात अचानक आग लग गई। इससे जेवरात, नकदी व घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी अनुसार बुधवार रात करीब 10.15 बजे भीलों की ढाणी रहवासी जेठाराम पुत्र रामाराम की ढाणी में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटों ने विकराल रुप ले लिया। इस पर परिवार सदस्याें ने ग्रामीणों ने रेत व पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों व ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया गया। तब तक झोंपे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें