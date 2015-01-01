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परंपरागत पौधे:हैड कांस्टेबल विश्नोई ने खेत में लगाए 2 हजार कूमठ, अब फलियों व ईंधन से हर साल कमाई

बालोतरा3 घंटे पहले
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  • कुड़ी निवासी एक हैड कांस्टेबल ने परंपरागत पौधे लगाकर बढ़ाई आमदनी

ग्राम पंचायत कुड़ी में दो हजार पौधे लगाकर हैड कांस्टेबल किशना राम विश्नोई पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल दी है। बालोतरा उपखंड के ग्राम पंचायत कुड़ी में पौधे लगाने, उनका संरक्षण करने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने में किशना राम विश्नोई जी-जान से जुटे रहते हैं। उन्होंने इस काम के लिए अपने वेतन के तहत सहारा लिया।

उनके इस प्रयास का ही परिणाम है कि क्षेत्र में तेजी से हरियाली बढ़ी है। राजस्थान पुलिस लाईन बाड़मेर में कार्यरत हैड कांस्टेबल ने घर पर खाली बैठने की बजाय अपने खेत में कूमठ व खेजड़ी, जाळ के सैकड़ों पौधे लगाकर पूरे खेत को हरा-भरा बगीचा बना दिया है। खेत के चारों ओर एक कतार में करीब दस वर्ष पहले दो हजार लगाए कूमठ खेजड़ी व जाळ के पौधे आज बड़े होकर पेड़ बन चुके है।

हरियाली से लहलहाते इन पेड़ों से न केवल पर्यावरण सुधरा बल्कि किसान को इन पेड़ों से पर्याप्त मात्रा में चारा व ईधन मिल रहा है। कूमठ के पेड़ तैयार होने पर इनकी बिक्री से हैड कांस्टेबल को लाखों की आय की उम्मीद हैं। जबकि खेत में लगाए 2000 कूमठ के पौधे फल देने लगे है। हैड कांस्टेबल को कूमठ के फलों की बिक्री से प्रतिवर्ष तीस हजार रुपए की आमदनी हो रही है। हैड कांस्टेबल किशना राम विश्नोई के अनुसार वे

1989 में राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए थे। इस दरम्यान उन्होंने फ्री टाइम में घर में खाली बैठने की बजाय अपने बंजर पड़े खेत की जमीन को समतल करके उसमें कूमठ व खेजड़ी पौधे लगाकर इनकी देखभाल में जुट गया। लगातार परवरिश से खेत में लगाए ये पौधे आज पेड़ बन चुके हैं। कतार में खड़े कूमठ के लहलहाते पेड़ों के साथ खेत में खड़े कूमठ के फलों से लकदक पेड़ देखने हर किसी को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर

लेते हैं। किशना राम ने बताया कि उनकी मां की प्रेरणा के चलते उन्होंने 2010 से पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करना शुरु किया। बताया कि पौधे बड़े होते देखकर उसे अच्छा लगता है कि इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। आदमी का शरीर 80-100 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन पेड़-पौधे 300-400 साल तक जीवित रह ऑक्सीजन देते हैं।

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