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अवैध कारोबार:ग्रेनाइट की आड़ में पत्थरों का अवैध कारोबार, एलटी फोर मशीन से कर रहे बड़े ब्लास्ट, मकानों में आई दरारें

लीलसर4 घंटे पहले
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  • सरकारी जमीन पर लीज के कचरे से पशुधन व ग्रामीणों को हो रही हैं परेशानी

बाछड़ाऊ ग्राम पंचायत के दुधिया सड़क पर लंबे समय से ग्रेनाइट लीज धारक ग्रेनाइट की आड़ में पत्थरों का अवैध व्यापार चला रहा है। सड़क के पास पहाड़ियां पर इन दिनो एलटी फॉर मशीनों से भारी मात्रा में रात को ब्लास्ट कर रहे है। ग्रामीणों ने कई बार खनन विभाग, पुलिस प्रशासन सहित जिम्मेदार विभागों को मौखिक व लिखित में अवगत करवाया लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। अपनी मर्जी से भारी मात्रा में बारुद को पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल कर रहे है।

सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर विस्फोट करने पर पत्थर लंबी दूरी तक उछलते है, इससे ग्रामीणों व पशुधन को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। वर्षों पूर्व गांव में स्थित पहाड़ी का अस्तित्व कायम था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया खनन माफियाओं ने पूरी पहाड़ी को ही नष्ट कर दिया।

यहां खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि राजनीतिक पहुंच के चलते अब उन्हें किसी भी आदेश और कानून से डर नहीं लगता है। आसपास निवास करने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बाछडाऊ पहाड़ी पर किए जा रहे ब्लास्ट से परेशान आसपास के लोगों ने खान विभाग के निदेशक से कई बार इसे रुकवाने की मांग की है। कई प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों को लिखित में अवगत करवाया लेकिन लीज धारक की राजनीतिक पहुंच होने के कारण इस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
लीज धारक अवैध खंडों के एक डंपर को भराने के लेते हैं 32 हजार रूपए

​​​​​​​ग्रेनाइट के नाम माइंस पर अवैध कारोबारी का खेल चल रहा हैं। लीज धारक ग्रेवल की लीज में अवैध खनन करके मकान बनाने में काम लिए जाने पत्थरों का अवैध कारोबार कर रहे हैं। एक डंपर भराने की कीमत 32 हजार रुपए वसूलते है। इन लीज धारकों पर खनन विभाग का पूरा हाथ होने की आशंका है। इस वजह से बेधड़क अवैध रूप से छोटे पत्थरों का अवैध कारोबार चल रहा है।

बिना इजाजत एलटी फॉर ब्लास्टिक मशीनों का उपयोग, सरकारी जमीन पर डाल रहे हैं कचरा
बाछडाऊ पहाड़ी पर बिना परमिशन एलटी फॉर ब्लास्टिक मशीन से भारी मात्रा में ब्लास्ट हो रहा है। आसपास के निवास करने वाले लोगों व मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। कुछ लोगों के बने टांकों की छतें टूट गई और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। इन पत्थरों से कई बार पशुधन भी घायल हो चुके है।

इस परेशानी को लेकर कई बार खनन विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को भी लिखित में अवगत करवाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर अवैध तरीके से लीज की आड़ में खनन व व्यापार जारी है। लीज धारक अपने लीज से निकलने वाला कचरा व पाउडर पास में ही सरकारी जमीन पर डाल रहे है।

लीज धारकों के अपने कचरे का निस्तारण अलग से जमीन लेकर खुले में डालने की जगह निस्तारण का आदेश हैं लेकिन अपने बलबूते के चलते सरकारी जमीन पर एक अतिक्रमण कर उसमें डाल रहे है। इस कचरे से पशुधन को खतरा है और आसपास में पाउडर उड़ने से दमा के रोगियों की भी तादाद बढ़ रही है।

पहाड़ों से हरियाली गायब
अवैध खनन से पहाड़ी क्षेत्र तहस-नहस हो रहा है। पहाड़ों पर अवैध खनन से 50-60 फीट तक के गहरे गड्ढे पड़े हुए है। अब तो अवैध खनन से पहाड़ों की हरियाली व पेड़ भी उजड़ रहे है। पर्यावरण को भी खासा नुकसान हुआ है। हरियाली से आच्छादित रहने वाले पहाड़ों से पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं। पशु पालकों के सामने भी चारे व उनके खतरे की आशंका सतानी शुरू हो गई है।

  • मेरे पास इन लीजों की पूरी जानकारी नही हैं। मेरी अभी पोस्टिंग हुई है। यदि ऐसा हैं तो मै स्वयं मौके पर जाकर लीज धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। - भवानी सिंह चारण, उपखंड अधिकारी, चौहटन
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