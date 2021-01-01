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लोकार्पण:सात करोड़ से बनेगा देश का पहला कॉमन कास्टिक रिकवरी प्लांट

बालोतरा2 घंटे पहले
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  • बिठूजा में प्लांट का लोकार्पण किया, छह माह में बनकर होगा तैयार

बिठूजा में छह माह में देश का पहला कामन कास्टिक रिकवरी प्लांट बनकर तैयार होगा। इस पर 7 करोड़ रुपए की लागत लाएगी। रविवार को विधायक मदन प्रजापत ने प्लांट का लोकार्पण किया। करीब छह माह में प्लांट होने पर उद्यमियों को पुन:उपचारित क के बाद कास्टिक कम दर में उपलब्ध होगा। वहीं पर्यावरण लोड में कमी आने के साथ ही स्लज के निस्तारण की समस्या भी खत्म होगी। कार्यक्रम में सीईटीपी ट्रस्ट बालोतरा, जसोल व बिठूजा के पदाधिकारी, उद्यमी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि उद्योग विकास के लिए बिठूजा में लंबे समय से उद्यमियों की ओर से कास्टिक रिकवरी प्लांट की मांग की जा रही थी। इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाकर बजट स्वीकृत करवाया गया। देश का पहला कामन कास्टिक रिकवरी प्लांट हमारे यहां खुलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा उद्योग विकास के लिए हर संभव कार्य के लिए सरकार प्रयासरत है। उद्योगों व रिफाइनरी से क्षेत्र के सैकड़ों लोगांे को रोजगार मिल रहा है। प्रधान भगवतसिंह जसोल, नगर परिषद सभापति सुमित्रा जैन ने कहा कि बालोतरा के विकास के लिए उद्योगों की अहम भूमिका रही है। इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उद्यमी कामकाज के साथ-साथ पर्यावरण का भी ध्यान करें। इसके लिए बरसात के मौसम में प्लांटेशन का भी कार्य करें, ताकि इकाइयों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने में पेड़-पौधे सहायक हो।

सीईटीपी ट्रस्ट अध्यक्ष सुभाष मेहता ने प्लांट को लेकर अब तक किए गए प्रयासों के बारे में बताया। कहा कि विधायक मदन प्रजापत के सहयोग से आज प्लांट स्वीकृत हुआ है। इससे उद्योग जगत में नई ऊर्चा का संचार होगा। इससे पूर्व अतिथि विधायक मदन प्रजापत, एसडीएम नरेश सोनी, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, नगर परिषद सभापति सुमित्रा जैन, उप सभापति हेमलता सुंदेशा, बिठूजा सरपंच किशन देवासी, एएसपी नितेश आर्य, नेता प्रतिपक्ष महबूब खां का साफा-माला पहनाकर बहुमान किया।

कार्यक्रम में बिठूजा ट्रस्ट उपाध्यक्ष चेलाराम चौधरी, जसोल ट्रस्ट उपाध्यक्ष भरत मेहता, बालोतरा ट्रस्ट पूर्व अध्यक्ष रुपचंद सालेचा, भंवरलाल दांणी, नरेश ढेलड़िया, शांतिलाल बालड़ सेंचुरी, पूर्व सभापति रतनलाल खत्री, पारसमल भंडारी, महेश बी. चौहान, जसोल सरपंच ईश्वरसिंह चौहान, रमेश भाया सहित उद्यमी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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