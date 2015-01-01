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कार्रवाई:संजीवनी घोटाला प्रकरण में इंद्रोई को जमानत,दूसरे प्रकरणों में जेल में रहेंगे

बालोतरा4 घंटे पहले
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संजीवनी क्रेडिट सोसायटी घोटाला प्रकरण में शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीएमडी विक्रमसिंह इंद्रोई को जमानत दी है। हालांकि इंद्रोई को बालोतरा में दर्ज एक मामले में ही जमानत मिली है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में दर्ज प्रकरणों में भी आरोपी होने से इसे न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि बालोतरा निवासी पप्पूराम सोनी ने पुलिस थाने में संजीवनी क्रेडिट सोसायटी के खिलाफ धोखाधड़ी कर 7.50 लाख रुपए का घोटाला करने का प्रकरण दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने सीएमडी विक्रमसिंह इंद्रोई को जोधपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जहां से इसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। शनिवार को इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी के अधिवक्ता गणपतसिंह व विक्रमसिंह चारण ने अपने तर्क पेश किए। इसके बाद न्यायाधीश बालोतरा मामले में जमानत याचिका स्वीकार की।

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