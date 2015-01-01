पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रक्तकोष:जरूरतमंदों को रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया,रक्तकोष मित्र मंडल सेवा संस्थान के सदस्यों की पहल

बालोतरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नाहटा अस्पताल के भर्ती संगीता को डिलेवरी के दौरान ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत होने पर परिजनों ने ब्लड बैंक में ब्लड के लिए संपर्क किया। संपर्क के बाद ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक नहीं होने के कारण ब्लड बैंक लैब टेक्नीशियन प्रदीप कुमार राव ने बिना देरी किए रक्तकोष मित्र मंडल सेवा संस्थान बालोतरा को सूचना दी। सूचना के मुताबिक टीम कोषाध्यक्ष मोहम्मद रमजान व टीम सदस्य राजूराम गोल रक्तदाता के साथ ब्लड बैंक पहुंच जरूरतमंद को डोनर हुकमाराम ने रक्तदान कर ब्लड की व्यवस्था करवाई। निजी अस्पताल में देर रात 1 बजे ब्लड की जरूरत होने पर अलग अलग 4 मरीजों को रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया।

मरीज ओम प्रकाश को रमेश ने, गणेशराम को दिनेश, भंवर ने कंकु देवी को जाकिर व श्रवण ने मंजु को प्रेम व जसु ने रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। टीम सदस्य मोहम्मद रमजान ने बताया कि टीम हमेशा मानव सेवा में कार्य कर रही है और हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस अवसर पर टीम अध्यक्ष दिनेश प्रजापत, सचिव रावताराम, उपाध्यक्ष सलीम खिलेरी, घेवरचंद राठौड़ मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें