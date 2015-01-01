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मांग:नदी किनारे मुक्तिधाम को यथावत रखें

बालोतरा32 मिनट पहले
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  • माली समाज के मुक्तिधाम को कोर्ट ने अतिक्रमण माना, लोग कर रहे नहीं हटाने की मांग

माली समाज बालोतरा ने लूणी नदी किनारे बने मुक्तिधाम को नहीं हटाने की मांग को लेकर विधायक मदन प्रजापत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश में उक्त श्मशान घाट भी चिह्नित किया गया है। लूणी नदी के किनारे बना श्मशान घाट पर सदियों से दाह संस्कार किया जा रहा है।

इस मुक्तिधाम पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा, रहवास या व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। दाह संस्कार स्थल पर सिर्फ तारबंदी एवं आशियाना बना हुआ अगर इसको हटाया गया तो आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। माली समाज ने सरकार से कोर्ट में हलफनामा पेश कर उक्त मुक्तिधाम को नहीं हटाने का अनुरोध किया है। इस मौके पर समाज विकास समिति अध्यक्ष बाबूलाल गहलोत, वागाराम पंवार, गोविंदराम सुंदेशा, सुजाराम सुंदेशा, मंगलाराम टांक, सांवलचंद पंवार, चंपालाल सुंदेशा, नेमीचंद माली, माणकचंद गहलोत सहित लोग मौजूद रहे।

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