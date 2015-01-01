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ज्ञापन:गांधीपुरा की वस्त्र इकाइयों को बिठूजा में शिफ्ट करने के लिए विधायक को ज्ञापन

बालोतरा2 घंटे पहले
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शहर के गांधीपुरा में पूर्व मेंं संचालित औद्योगिक इकाइयों को बिठूजा सीईटीपी क्षेत्र में स्थापित करने की मांग को लेकर उद्यमियों ने गुरुवार को विधायक मदन प्रजापत को ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस नेता उद्यमी मोतीलाल माली ने सहित उद्यमियों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि पूर्व में गांधीपुरा क्षेत्र में 23 औद्योगिक इकाइयों का संचालन किया जा रहा था, जो आवासीय क्षेत्र में आने के कारण एक वर्ष पूर्व माननीय न्यायालय की अनुपालना में

बंद करवा दिया गया था। कारखानों का कारोबार बंद होने से सैकड़ों मजदूर व व्यापारी वर्ग पर बुरा बसर पड़ा है। व्यापारियों व मजदूरों पर आर्थिक संकट उत्पन्न होने से रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। ऐसे में इन औद्योगिक इकाइयों को बिठूजा सीईटीपी क्षेत्र में स्थापित करवा कनेक्टिविटी प्रदान करवाने की मांग की। कारखानों के पुन: संचालन से सैकड़ों मजदूरों एवं व्यापारियों को राहत मिलेगी।

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