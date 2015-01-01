पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:स्मृति दिवस के रूप में मनाया पेंशनर दिवस

बालोतरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा में गुरुवार को पेंशनर दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। उपशाखा मंत्री गुलाराम चंदानी ने उप शाखा द्वारा इस वर्ष में किए गए कार्यों व कोरोना वॉरियर्स को प्रदान की गई सेवाओं का उल्लेख किया। मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक दिवंगत हुए पेंशनरों के नाम उच्चारित कर मोमबत्तियां प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, शंकरलाल सलुंदिया, संगठन मंत्री मोहनलाल गहलोत, हीरा लाल प्रजापत, अमृत लाल गुप्ता मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें