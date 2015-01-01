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अपराध:लूट के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

बालोतरा5 घंटे पहले
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बालोतरा में ठेकेदार के साथ लूट व बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पूर्व में ही मौके पर गिरफ्तार कर लिया था। पचपदरा रोड़ पर 1 नवंबर को बाड़मेर निवासी ठेकेदार गणेशराम सुथार व कंपनी सेल्समैन को बंधकर बनाकर उसके साथ मारपीट की। वहीं बंधक बनाकर जेब में रखे सोने की अंगूठी ले ली।

वहीं कार में बांधकर देचू की ओर से ले गए। इसकी सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी महेंद्रसिंह मौके से भाग गया था। पुलिस ने दूसरे आरोपी महेंद्रसिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

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