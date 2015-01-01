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परेशानी:विधायक ने की ठेकेदार की जमानत राशि जब्त करने की मांग

बालोतरा3 घंटे पहले
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  • मूंगड़ा-बिठूजा सड़क मार्ग घटिया निर्माण के कारण बरसात में हुआ क्षतिग्रस्त

मूंगड़ा से बिठूजा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग गत लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में है। घटिया निर्माण के चलते बरसात के मौसम में सड़क का अधिकांश हिस्सा टूट गया है। इससे मार्ग पर हर जगह कंकरीट बिखरी होने के साथ गड्ढे हो गए है। मूंगड़ा व बिठूजा के बीच मुख्य संपर्क मार्ग पर हर दिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है, ऐेसे में क्षतिग्रस्त मार्ग से कई बार दुपहिया चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं होती रहती है।

ग्रामीणों की मांग के बावजूद मार्ग की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। इस पर शुक्रवार को विधायक मदन प्रजापत ने अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खंड जोधपुर द्वितीय कृषि उपज मंडी समिति अनाज मंडोर जोधपुर को पत्र भेजकर संपर्क सड़क बिठूजा से मूंगड़ा की मरम्मत करवाने की मांग की। बताया कि विधानसभा की महत्वपूर्ण संपर्क सड़क बिठूजा से मूंगड़ा का निर्माण सरा कृषि मंडी के माध्यम से मैसर्स पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से की गई थी।

विभाग स्तर पर सहायक अभियंता, कृषि बोर्ड, बाड़मेर एवं कनिष्ठ अभियंता, सरा कृषि मंडी उपखंड बाड़मेर द्वारा पहले क्रमश: 21 दिसंबर 2019 व 9 जुलाई 2020 के माध्यम से जानकारी के लाया गया, लेकिन विभाग स्तर से संवेदक की ओर से गारंटी पीरियड में सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई है।

सड़क इतनी खराब है कि आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से उन्हें कई बार लिखित में दिया गया है। उन्होंने संवेदक की जमानत राशि जब्त करते हुए सड़क की मरम्मत तत्काल प्रभाव से करवाने की मांग की।

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