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क्रिकेट प्रतियोगिता:माली समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन हुए तीन क्वार्टर फाइनल मुकाबले

बालोतरा3 घंटे पहले
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संत शिरोमणि लिखमीदास महाराज के प्रकाश पर्व पर शुक्रवार को माली समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन तीन मैच खेले गए। नवरतन पंवार ने बताया कि माली समाज क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन-7 के चौथे दिन 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए। पहला क्वार्टर फाइनल मैच माली समाज धुंधाड़ा व महा माजीसा क्लब के बीच खेला गया। इसमें महा माजीसा क्लब 10 विकेट से विजयी रहा। इस मैच में सीताराम मैन ऑफ द मैच रहे।

वहीं दूसरा क्वार्टर फाइनल कैलाश मैमोरियल व माली समाज सांकरणा के बीच खेला गया। इसमें सांकरणा ने 9 विकेट से मैच जीता। इस मैच में राजकुमार सोलंकी मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच आरसीबी बालोतरा व किंग्स इलेवन डीसा के बीच खेला गया। इसमें आरसीबी ने 73 रन से मैच जीत लिया। इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिलीप रहे।

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