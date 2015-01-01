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विरोध:घनी आबादी में रहवासीय मकान पर लग रहा टॉवर

बालोतरा32 मिनट पहले
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  • रेडिएशन के खतरे को लेकर लोगों का विरोध

शहर के नयापुरा वार्ड सं. 12 के रहवासियों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी नरेश सोनी को ज्ञापन सौंपकर रहवासीय मकान के ऊपर लगाए जा रहे मोबाइल टॉवर को रुकवाने की मांग की। रहवासियों ने बताया कि नयापुरा बालोतरा का सबसे घना आबादी इलाका है। इस आवासीय कॉलोनी में कांतिलाल पुत्र हेमनदास सांखला अपने आवासीय परिसर में मोबाइल टॉवर लगाने का कार्य शुरू करवा रहा है, जिससे सभी मौहल्लेवासियों व अड़ौस-पड़ौस के लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा रहेगा।

वहीं टॉवर के रेडिएशन से विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ेगी। उन्होंने मोबाइल टॉवर के निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रुकवाने की मांग की। वार्डवासियों ने वार्ड पार्षद व सभापति सुमित्रा जैन को भी इससे अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कार्य नहीं रुकवाया गया है। ज्ञापन के दौरान श्यामलाल राठी, कल्पेश, गोविंद कुमार, शंकरराम, पवन कुमार सहित वार्डवासी मौजूद रहे।

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