पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:वरिया वरेचा पंचायत में पेयजल समस्या से परेशानी

बालोतरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ग्राम पंचायत वरिया वरेचा सरपंच ने प्रशासन से वरिया वरेचा में पोकरण नहर प्रोजेक्ट के पानी की सप्लाई शुरु कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि वरिया वरेचा में पिछले दो वर्षो से पोकरण नहर प्रोजेक्ट का पानी चालू है। ग्राम पंचायत के अंदर मैन पाइप लाइन निकाली गई है। मैन लाइन का मुख्य विंदु भी वरिया वरेचा में ही है। वरिया वरेचा में छोटी पाइन लाइन सप्लाई वाली भी डाल दी गई है। प्रोजेक्ट कंपनी से वार्ता करने पर बताया कि मैन लाइन 7-8 केवी का प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर खोलने से मैन लाइन टूट जाती है। ऐसे में आगे वाले गांवों में सप्लाई नहीं होती है। प्रोजेक्ट की मैन लाइन लाइन में मात्र 1 से 2 केवी का प्रेशर होने के कारण तीन गांवों में एक बूंद भी पानी सप्लाई नहीं होती है। मैन कारण गांव की ऊंचाई होने के कारण पानी नहीं पहुंचता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें