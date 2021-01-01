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सड़क हादसा:दो अलग-अलग हादसों में दो की मौत, दो गम्भीर घायल रेफर

बालोतरा2 घंटे पहले
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शहर के जोधपुर रोड़ व बाड़मेर रोड़ पर घटित दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो जनों की मौत हो गई। वहीं दो जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार खोथों की ढाणी निवासी हनुमानराम (30) पुत्र नगाराम व खुमाराम पुत्र भोमाराम बुधवार रात करीब 9 बजे बाइक पर सवार होकर बालोतरा से अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंचुरी पेट्रोल पंप के समीप बाइक बैल में जाकर भिड़ गई। इससे हनुमानराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खुमाराम घायल हो गया।

दुर्घटना के बाद घायल को नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया। जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। इसी तरह रात करीब 9.15 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेवाड़ा गांव की सरहद में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे कार में सवार सुनील (22) पुत्र हरचंदराम विश्नोई निवासी कुड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुखराज (26) पुत्र प्रहलाद निवासी कुड़ी गम्भीर घायल हो गया। जिसे जोधपुर रेफर किया गया।

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