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मदद:झोपड़ी जली, ग्रामीणों ने दी सहायता राशि

बायतु3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत दानपुरा के एक किसान परिवार की झोपड़ी मे आग लगने से झोपड़ी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए और 5 बोरी बाजरा सहायता के रूप मे दिए। गोकलराम पुत्र उदाराम राव के घर में बनी झोपड़ी मे गुरुवार दोपहर को अचानक आग लग जाने से झोपड़ी जलकर राख हो गई।

झोपड़ी के पास बाहर पड़ा पशुओं का चारा भी जलकर राख हो गया। मौके पर आए लोगों ने पीड़ित परिवार को दैनिक जीवन के लिए आवश्यक बर्तन और खाद्य सामग्री सहित 20 हजार नकद राशि दी। इस दौरान दानपुरा सरपंच भेराराम खोड, खेराजराम हुड्डा, मोहनलाल जाखड़, आसुराम डेलु, मनीष गोदारा पटवारीा सहित मौके पर मौजूद ग्रामीणों और युवाओं ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की।

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