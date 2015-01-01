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कार्रवाई:बिजली चोरी के मामले में एक्सईएन ने बिना जांच ही जेईएन को थमा दिया नोटिस

बायतु3 घंटे पहले
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  • जेईएन ने कहा, अपने बचाव के लिए एईएन मानसिक रूप से कर रहे परेशान

बायतु उपखंड मुख्यालय पर स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बायतु डिस्कॉम कार्यालय मे स्थित सहायक अभियंता के सरकारी क्वार्टर मे निजी कंपनी के कार्मिकों के रहने और बिजली चोरी करने के मामले मे सहायक अभियंता प्रदीप डाडवानी ने स्वयं के बचाव के लिए अपने ही कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ अधिशाषी अभियंता कार्यालय बाड़मेर से कारण बताओ नोटिस जारी करवा दिया।

सहायक अभियंता प्रदीप डाडवानी और निजी कंपनी के कार्मिकों की मिलीभगत से बिजली चोरी का खेल खेला जा रहा था। गौरतलब है कि बायतु डिस्कॉम के सहायक अभियंता के सरकारी क्वार्टर मे बिजली संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए बायतु मे लगी निजी कंपनी टेलीपरफॉरमेंस ग्लोबल सर्विस लिमिटेड जेवी और सुंधा एण्ड कंपनी के कार्मिकों का सरकारी क्वार्टर पर कब्जा जमाया हुआ था।

सहायक अभियंता के क्वार्टर मे किसी निजी कंपनी के कार्मिकों का रहना नियम विरूद्ध था। क्वार्टर में रहने वाले कार्मिक उपभोक्ताओं की आंखों मे धूल झोंककर बिजली चोरी भी कर रहे थे।

इस मामले को लेकर गुरुवार को उपभोक्ताओं की शिकायत पर दैनिक भास्कर में निजी कंपनी की एफआर टीम का आवास बना एईएन क्वार्टर, कर रहे है बिजली चोरी शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद सहायक अभियंता प्रदीप डाडवानी ने अपने बचाव के लिए जेईएन के खिलाफ नोटिस जारी करवा दिया। एक्सईएन अश्विन कुमार जैन ने सहायक अभियंता केे पत्र पर जेेेईएन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया लेकिन एक्सईएन जैन को पूरे मामले की जानकारी भी नहीं है।

^अधिशाषी अभियंता कार्यालय से मुझे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। मुझे मामले की कोई जानकारी नहीं है। सहायक अभियंता ने स्वयं के बचाव के लिए मेरे खिलाफ नोटिस जारी करवाकर मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।
-महेंद्र फुलवारिया, जेईएन, बायतु।
^मुझे पूरे मामले की जानकारी नहीं है। बायतु डिस्कॉम के सहायक अभियंता के पत्र पर कनिष्ठ अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूरे मामले की जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-अश्विन कुमार जैन, अधिशाषी अभियंता, डिस्कॉम बाड़मेर
^सहायक अभियंता के सरकारी क्वार्टर में बिजली चोरी का मामला अखबार के माध्यम से जानकारी मे आया है। मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे।
-मांगीलाल जाट,एसई, बाड़मेर

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