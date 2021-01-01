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पेयजल संकट:दस वर्ष में जीएलआर में नहीं आया पानी

भणियाणा2 घंटे पहले
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क्षेत्र के मायलों की ढाणी में बनी जीएलआर व पशुखेळी में पिछले दस सालों से नहीं आया पानी पेयजल संकट से आमजन को सर्दियों के मौसम में भी पेयजल के संकट का सामना करना पड़ रहा है। उपखंड भणियाणा के ग्राम पंचायत रातड़िया के बागथल गांव मे मायलो की ढाणियों मे करीब दस साल पूर्व बना जीएलआर व पशुखेळी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है।

जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में पिछले दस सालों से महंगे दामो पर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है। स्थानीय निवासी रूपाराम ने बताया कि इस जीएलआर मे पिछले दस साल से पानी कभी नही आया यह जीएलआर केवल नाम मात्र बना हुआ है और ढाणियों की शोभा बढ़ा रहा यहां के वाशिंदों को इस जीलआर का कोई फायदा नहीं है।

उन्होंने बताया की यहां का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। जिससे के कारण यहां हजारों की संख्या में पशु पालक है जिससे यहां पर पानी की अधिक आवश्यकता रहती है इन पशुओं को भी महंगे दामों पर पानी लाकर पिलाना पड़ता है।

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