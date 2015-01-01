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परेशान:उपखण्ड मुख्यालय पर राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं होने से व्यापारी परेशान

भणियाणा3 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय भणियाणा पिछले लम्बे समय से राष्ट्रीयकृत बैंक की कमी का दंश झेल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को अपने छोटे मोटे कार्य के लिए पोकरण उपखण्ड मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसके कारण उन्हें आर्थिक शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार मांग उठाने के बाद भी उपखंड भणियाणा क्षेत्र में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है। भणियाणा उपखंड काफी बड़े भू भाग में फैला हुआ है। इसके साथ ही इस उपखंड के आस-पास में 22 पंचायतों से भी घिरा हुआ है। जिसमें ग्रामपंचायत- पन्नासर,सरदार सिंह कि ढाणी, माडवा, रातडिया, दांतल, दुधिया, सनावड़ा, जैमला, जालोड़ा

पोकरणा, भीखोडाई, झलारिया आदि ग्रामपंचायत शामिल है। इन ग्राम पंचायत में होने वाले सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यों का सारा लेनदेन पोकरण स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई में किया जाता है। जिसके चलते इन ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों के दौरान मजदूरों को दिए जाने वाला भुगतान भी चैक के माध्यम से होता है। जिसे लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है।

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