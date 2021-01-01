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हादसा:गर्मी में आग से हर साल फसलों को नुकसान, फायर ब्रिगेड नहीं

भणियाणा2 घंटे पहले
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उपखंड भणियाणा समेत आसपास के गांवों में हजारों की आबादी के बीच एक भी फायर स्टेशन नहीं है। गर्मी के मौसम में किसान मेहनत कर अनाज पैदा करते हैं। बिजली शार्ट सर्किट आदि कारणों से यदि आग लग जाती है तो गंतव्य स्थान पहुंचने में दमकल गाड़ियां रेंगते हुए मौके पर पहुंचती है। तब तक लाखों का नुकसान हो चुका होता है।

लेकिन विभागीय अधिकारी गाड़ी व फायरब्रिगेड की कमी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इससे अग्निकांड में लाख की जगह करोड़ों की सम्पत्ति खाक हो रही है। भणियाणा उपखंड में आग की घटनाओं से निपटने के लिए कोई दमकल की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कभी तहसील और ग्रामीण इलाकों में आगजनी की कोई घटना होती है और उसको काबू करने के लिए पोकरण से दमकल गाड़ी आती है। लेकिन तहसील के पास अभी आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है।

इस दौरान अगर कहीं आगजनी की घटना हो जाए तो दमकल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। समय पर मदद नहीं मिलने के कारण कई गांव और बाजार में आगजनी से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आग की एक साथ कई घटनाएं होती है तो विभाग को काफी दिक्कत हो जाती है।

बाहर से गाड़ियां मंगा कर काम चलाया जाता है। इससे देर हो जाने पर काफी नुकसान हो जाता है। जन हानि तक हो जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से प्राइमरी स्कूलों, रसोई, पेट्रोल टंकी, प्रतिष्ठान, नर्सिंग होम, हास्पिटल व बड़ी इमारतों में अग्निशमन यंत्र लगाने के निर्देश है। लेकिन अग्निशमन विभाग की शिथिलता के चलते अधिकतर प्रतिष्ठान व उचित मूल्य की दुकान व स्कूलों में अभी तक अग्निशमन यंत्र ही नहीं लगवाए गए हैं। इससे खतरा मंडराता रहता है।

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