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खस्ता हालत:भणियाणा क्षेत्र की कई सड़कों की खस्ता हालत

भणियाणा2 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय से गुजरने वाली विभिन्न गांवों की डामर सड़कों की हालत कई वर्षो से खस्ताहाल होने से पैदल चलने वाले ग्रामीणों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते खड्डों मे तब्दिल डामर सड़कों पर पांच किमी सफर तय करने मे पच्चीस मिनिट का समय लगने व डामर का नामो निशान तक नही बचने के बावजूद सुध तक न ली जा रही है।

ग्रामीणों ने बताया की उपखंड भणियाणा से दुधली की ढाणी, फोजदारो की ढाणी, तेलीवाड़ा, कानासर, पोकरण आदि गावों तक डेढ़ दशक पूर्व राज्य की विभिन्न योजना के तहत डामर सडक का निर्माण करवाया जाने से लोग को आवागमन मे सहुलियत मिली थी। लेकिन गत पांच साल से उक्त कई किमी सडक की हालत खस्ता हाल में है। डामर उखड़ जाने के बाद पत्थर निकल आने से वाहनो के टायर पंचर होने तथा पांच किमी का

सफर आधा घंटा मे तय करना भारी पड़ रहा हैं। इसी डामर सडक के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने राजनेताओं से लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग तक गुहार लगा दी। लेकिन सुध नहीं ली जा रही है। इसी तरह भणियाणा से दुधली की ढाणी तक दस किलो मीटर डामर सडक खड्डों में तब्दील होने के बाद भी नई सड़क बन रही और न ही खड्डों की पेच वर्किंग का कार्य हो रहा है। ऐसे मे वाहन चालकों व पैदल आवाजाही करने वाले ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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