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सहायता:आगजनी से हुए नुकसान से पीड़ित परिवार को राशन सामग्री वितरित की

चौहटनएक घंटा पहले
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विरात्रा माता धर्मार्थ ट्रस्ट ने कुछ दिन पूर्व चौहटन के वांकलसरा बस्ती में आगजनी से हुए नुकसान से पीड़ित परिवार को गुरुवार को ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी चतर सिंह राठौड़ तथा स्वरुप सिंह राठौड़ के सानिध्य में राशन सामग्री वितरित की। 10 दिन पूर्व चौहटन में बाबूलाल पुत्र मालाराम गवारिया के घर आग लगी थी, इससे यह परिवार बेघर हो गया था।

ट्रस्ट मंडल के सदस्यों ने आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर राशन सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। पूर्व में भी विरात्रा ट्रस्ट मंडल प्राकृतिक विपदाओं के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर, गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन सामग्री उपलब्ध कराता रहा है।

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