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राहत:जायका परियोजना के तहत चाैहटन क्षेत्र के 251 गांवाें में जल्द मिलेगा नर्मदा नदी का मीठा पानी

चौहटन32 मिनट पहले
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  • ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना के तहत प्रारंभिक सर्वे की बैठक आयोजित

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना के तहत नर्मदा नहर स्वच्छ पेयजल परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वे के लिए जनसंपर्क व विचार विमर्श बैठक गुरुवार को स्थानीय पंचायत समिति के सभागार में योजना के सहायक अभियंता मोहन चौधरी, अतिरिक्त विकास अधिकारी शिवाराम सेजू, सहायक विकास अधिकारी ओंकार दास धनदे, जापान की जायका टीम के परियोजना टीम के महावीर प्रसाद सैनी, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में इस परियोजना संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी तथा महत्वपूर्ण सुझावों का संकलन कर विचार विमर्श किया गया। इस जनसंपर्क व विचार विमर्श बैठक में परियोजना के सहायक अभियंता मोहन चौधरी ने बताया कि यह योजना इस सीमांत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए है। इस योजना की फंडिंग एजेंसी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है। भारत सरकार इस एजेंसी से ऋण लेकर क्षेत्र में शुद्ध तथा मीठा पेयजल आपूर्ति करेगी। सहायक अभियंता ने कहा इस परियोजना की मूल आधारभूत संरचना इस प्रकार है जिसमें नहर से पानी गांव तक पहुंचाना इसका व्यय सरकार द्वारा तथा गांव से घर तक पहुंचाने की राशि मे से 10% भागीदारी जनसहयोग से होगी। देखभाल तथा मरम्मत की व्यवस्था ग्राम वासियों द्वारा की जाएगी। इसके लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा।

जायका परियोजना टीम के सदस्य डॉ. महावीर सैनी ने कहा कि इस परियोजना से इस क्षेत्र के 251 गांव लाभांवित होंगे। इस परियोजना से जल जनित बीमारियां दूर होगी। बैठक में पूर्व सरपंच अजीत सिंह राठौड़ ने स्थानीय लोगों को इस महत्वपूर्ण परियोजना में साथ लेने की बात कही। लीलसर सरपंच हीराराम चौधरी ने इस महत्वपूर्ण योजना में कोई भी क्षेत्र वंचित ना हो इसके लिए प्रयास करने की बात कही।

चौहटन ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिक झामनसिंह ने इस परियोजना में स्थानीय वाशिंदों को रोजगार मिले इसके लिए सार्थक प्रयास करने की बात कही। नेहरू नवयुवक मंडल के ब्लॉक मगसिंह राजपुरोहित कहा कि परियोजना में स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास हो। बैठक में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ओमप्रकाश गढ़वीर ने इस योजना में विशेषकर युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की बात कही।

बैठक में अन्य कई लोगों ने इस योजनाओं के संबंध में जानकारी तथा अपने अपने सुझाव दिए। अतिरिक्त विकास अधिकारी ओंकारदास धनदे ने सभी का आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि इस योजना को जल्दी से जल्दी क्षेत्र में अमली जामा पहनाया जाए। विधायक तरुण राय कागा के प्रयासों से दुबारा इस योजना को 2018 में दुबारा शुरू किया गया। विधायक पदमाराम मेघवाल ने भी नर्मदा पेयजल आपूर्ति योजना में विधानसभा में पुरजोर पैरवी कर योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रयासरत है।

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