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प्रवासी पक्षी:पक्षी विहार बन सकता हैं झाखरड़ा क्षेत्र मंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं हुआ कार्य

धोरीमन्ना2 घंटे पहले
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  • साइबेरियन सारस, बत्तख, काले हरिणों का विचरण क्षेत्र है यह स्थान

उपखड मुख्यालय से तीस किलोमीटर दूर बाड़मेर-जालौर की सीमा पर वन्य जीव बाहुल्य झाखरड़ा वन क्षेत्र है। रेगिस्तान के इस इलाके में एक जमाने में वन्य जीवों की तादाद अधिक थी लेकिन अब धीरे धीरे-धीरे कई वन्य जीव प्रजातियां जिसमें कृष्ण मृग, सफेद चिंकारा का झाखरड़ा वन क्षेत्र से अस्तित्व खत्म हो गया है।

वन विभाग की उदासीनता के चलते ध्यान नहीं दिए जाने पर झुंडों में विचरण करने वाले कृष्ण मृग एक भी नहीं बचा है। इसके अलावा यह वन क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए स्थान काफी खास है। वन विभाग द्वारा सैलानियों को आकर्षित किया जाए तो पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा सकता है।

भंवरलाल विश्नोई ने बताया कि प्रकृति के अनूठी गोद में सिमटे झाखरड़ा वन क्षेत्र की सुंदरता में किसी भी बड़े से बड़े टूरिज्म स्पॉट को मात दे सकता हैं। इस क्षेत्र में केवल रात्रि के समय साइबेरियन पक्षियों व वन्य जीवों का शोरगुल सुनने से शांत वातावरण व खूबसूरती की तरफ़ आकर्षित करता है। इस वन क्षेत्र में हरिण, खरगोश, लोमड़ी, सियार, मोर, तीतर बहुतायत पाए जाते है।

झाखरड़ा वन क्षेत्र 1999 में अस्तित्व में आया। तत्कालीन उप वन संरक्षक भरत तेमानी की खोज के जरिए सफेद चिंकारा प्रजाति सामने आई जो विश्व की दुर्लभ प्रजाति है लेकिन समय के साथ वन्य-जीव बाहुल्य क्षेत्र झाखरड़ा में संरक्षण के अभाव में विलुप्त हो गई। इस वन क्षेत्र में जीवन दायिनी नर्मदा नहर का ओवरफ्लो पानी छोड़ा जा रहा है जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र पानी से टापू बना हुआ है। वन्य जीवों के लिए सुखद है कि समय पर उन्हें पानी उपलब्ध रहता है।

  • पर्यावरण एवं वन मंत्री सुखराम विश्नोई बाड़मेर जिले के प्रभारी है। मंत्री ने साल भर पहले बाड़मेर वन अधिकारियों के साथ बैठक ली। झाखरड़ा वन क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से पक्षी विहार बनाने की घोषणा की। कार्य योजना बनाने के बाद धरी की धरी रह गई। - भंवरलाल विश्नोई, जम्भेश्वर जीवरक्षा प्रदेश संस्था मीडिया प्रभारी
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