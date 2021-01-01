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बारासण की घटना:वन्य जीव प्रेमियों पर शिकारियों ने तानी बंदूक, चिंकारे के साथ मौके से फरार

धोरीमन्ना2 घंटे पहले
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  • चिंकारा शिकार के बाद आरोपी फरार

गुडामालानी के निकटवर्ती ग्राम बारासण की सीमा में मंगलवार रात में चिंकारा व नीलगाय का शिकार हुआ था। बंदूक की गोली की आवाज सुनकर कुछ वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे मगर शिकारी मृत हिरण को लेकर फरार हो गए। वन विभाग तथा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए है।

रमेश पुत्र पूनमाराम खिलेरी निवासी बोरली ने वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी को प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि मंगलवार की शाम 8 बजे उन्होंने बारासण के वन क्षेत्र में फायर की आवाज सुनी थी। उसके भाई सुरेश तथा कमलेश पुत्र मोहनलाल को साथ में लेकर गोली की आवाज की तरफ गए। टॉर्च की लाइट करके देखा तो 4 शिकारी दिखे जिनके हाथों में बंदूक थी।

उन्होंने शिकार करने का विरोध किया तो शिकारियों ने उन पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद शिकारियों को घेरने का प्रयास किया तो दो शिकारी अंधेरे का फायदा उठाकर मृत हिरण को लेकर भागने में सफल हो गए। हरीश पुत्र मोबताराम तथा सुनील पुत्र उदाराम भील निवासी भीलों की ढाणी बारासण इन दो शिकारियों को उन्होंने वहां घेर लिया। इनके हाथ में बंदूक थी।

इस घटना का लाइव वीडियो भी बनाया, वन विभाग व पुलिस कंट्रोल रूम बाड़मेर को भी अवगत करवाया गया। शिकारियों के कुछ सहयोगी मौके पर आ गए और हमला बोल दिया। इससे मौके से जान बचा कर भागना पड़ा। इस घटना को लेकर वन्य जीव प्रेमियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है।

श्री जंभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रामरतन बिश्नोई, महामंत्री पीराराम धायल, प्रदेश मीडिया मंत्री भंवरलाल भादू को भी घटना के बारे में सूचना दी गई। रमेश विश्नोई ने प्राथमिक रिपोर्ट पेश कर शिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की ओर से वन्य जीव शिकार मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों में रोष है।

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