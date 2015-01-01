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पेयजल संकट:पदमपुरा में गहराया पेयजल संकट, कई महीनों से पानी की हौदी व पशु खेली सूखी

फलसूंड3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत पदमपुरा स्थित पशु खेली व हौदी में पिछले 6 माह से पानी नहीं आने के कारण पेयजल संकट गहराया हुआ है। जिसके कारण कई पशुओं की अकाल मौत हो रही है।ग्रामीण अलादीन, समद खां, नवाब खां, भगाराम, करणाराम, सवाईराम, इकबाल खां, खेराजसिंह, देवेंद्र जाखड़ सहित पूरे ग्रामीणों ने कलेक्टर व जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से मांग की है कि पिछले 6 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी

पदमपुरा स्थित पानी की हौदी व पशु खेली में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। जिसके चलते ग्रामीणों व पशुपालकों के हाल बेहाल है। कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को बताने के बाद भी आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भयंकर रोष व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि समय रहते अगर पदमपुरा स्थित पशुखेळी व पानी की हौदी में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो ग्रामीण मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे व धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।

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