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मामला दर्ज:विवाहिता की हत्या,पति व ससुर समेत चार के खिलाफ

फलसूंड4 घंटे पहले
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  • फलसूंड कस्बे की घटना,आत्महत्या बताने के लिए शव फंदे पर लटकाया

कस्बे के पुलिस थाना में शनिवार को देश के मामले को लेकर विवाहिता को धारदार हथियार से वार कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया गया।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाहिता के पिता बिहारी राम ने फलसूंड थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि शुक्रवार की रात को इमरती पत्नी मोहनलाल (22) की इसके पति व सास ,ससुर व नणद ने किसी बात को लेकर धार दार हथियारों से वारकर मार डाला।

जिससे उसके शरीर पर कई चोटों के निशान खुले दिख रहे हैं। हत्या के बाद उसकी माैत को आत्महत्या का रूप दिया। इसके गले मे उसकी चुनी का फंदा बनाकर ऊपर लटका दिया। बिना किसी पड़ोसी व पीहर पक्ष व पुलिस को सूचना दिए फंदे को चाकू से काट कर शव को नीचे उतार दिया। पीहर पक्ष को जब इस बात का पता चला तब ये मौके पर पहुंचे।

घटना स्थल के फोटो लिए ओर पूरी जांच पड़ताल की। तब इनको संदेह हुआ। जिस पर पीहर पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद डिप्टी मोटाराम चौधरी , तहसीलदार चंदन पवार , फल सूंड थानाधिकारी भंवर लाल मौक़े पर पहुंचे और घटना स्थल का पूरा जायजा लिया। इमरती के पिता बिहारी राम पुत्र किशना राम ने फलसूंड थाने में इमरती के पति मोहनराम, ससुर नखता राम, सास कालू देवी व नणद चम्पा के खिलाफ धारा 498 ए ,304 बी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।

मेरी बेटी इमरती का परसों मेरे पास फोन आया था और बोल रही थी कि मेरे ससुराल वाले दहेज को लेकर मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मुझे जान का खतरा हंै कभी भी मुझे ये लोग मार देंगे और आज यह बात सच हो गई। मेरी बेटी को धारदार हथियारों से जगह जगह वार कर मार डाला और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। |बिहारीराम, मृतका के पिता ^हमने पूछताछ के लिए इमरती के पति मोहन राम व ससुर नखता राम थाने ले आए पूछताछ कर रहे है। पूरे मामले की सच्चाई सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भंवरलाल, थानाधिकारी, पुलिस थाना फलसूंड

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