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आयोजन:स्वच्छ ग्राम-हरित ग्राम अभियान के तहत पर्यावरण बचाने का दिया संदेश

गडरारोड2 घंटे पहले
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युवा कार्यक्रम एवं भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर के जिला अधिकारी सचिन पाटोदिया के निर्देशन में गडरारोड ब्लॉक के रिखियानी गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक भीम सिंह व करीम दाद के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद मंडल रिखियानी द्वारा क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहिड़ी पंचायत के सरपंच हाजी इशाक ने अपने संबोधन में बताया कि जीवन में स्वच्छता का होना अनिवार्य है, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए उसे साफ व अधिक पाैधे लगाने चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक करीम दाद ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल सफाई ही करना नहीं है, अपितु नागरिकों के सहयोग से अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय उपयोग, सही पोषण और समय पर टीकाकरण आदि हमें सब को जागरूक होकर एक नए वातावरण का निर्माण करना होगा। इसी उद्देश्य के साथ विभिन्न मंडलों के के युवाओं ने क्षेत्र के मुख्य सड़क, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी अन्य सफाई अभियान की शुरुआत की।

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