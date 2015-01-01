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अभियान:फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत निकाली रैली

गडरारोड4 घंटे पहले
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नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया अभियान कार्यक्रम के तहत गडरारोड ब्लॉक के देवलगढ़ गांव में मां देवल युवा क्लब सदस्यों द्वारा साइकिल रैली निकालकर लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक किया। केंद्र स्वयंसेवक भीम सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय का हिस्सा है, फिट इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।

चाहे व्यक्ति नियमित रूप से योग करे, साइकिल चलाए, पैदल चले या विभिन्न प्रकार के शारीरिक फिटनेस संबंधी खेल खेलें। जिससे शरीर तंदुरुस्त, स्वस्थ व फिट रहे। हम फिट तो इंडिया फिट इस प्रकार फिटनेस का डोज,आधा घंटा रोज पर जोर दिया। इस मौके पर सुमेर सिंह, जसवंत सिंह,मोती सिंह, विनोद सिंह, तन सिंह, देरावर सिंह, गौतम सिंह, हितेश सिंह, कुशल सिंह, प्रवीण सिंह सहित मंडल सदस्य मौजूद रहे।

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