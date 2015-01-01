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मुकदमा दर्ज:निजी कंपनी के कर्मचारी के बैंक खाते से उड़ाए 20 हजार रूपए

जैसलमेर4 घंटे पहले
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जैसलमेर की एक निजी कंपनी में कार्यरत अल्पवेतन भोगी कर्मचारी के खाते से 20 हजार रुपए उड़ा लिए। जिस पर कर्मचारी ने पुलिस में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। तेजाराम पुत्र दुर्गाराम मेघवाल ने रिपोर्ट में बताया कि उसका एसबीआई में खाता है। गत 4 नवंबर को उसे फोन आया कि मैं बैंक से बोल रहा हूं। आपके खाते से दो बार 10 हजार रुपए निकाले गए है। आपके एटीएम के के पीछे के अंक बताओ जिस पर

तेजाराम ने कहा कि मुझे एटीएम के अंक याद नहीं है व एटीएम घर पर है। इसके बाद फोन कट गया। उसे रात 9 बजे मैसेज आया कि उसके खाते से 20 हजार रुपए निकाल लिए गए है। इस दौरान एटीएम भी तेजाराम के पास ही था तथा उसने किसी को भी एटीएम के नंबर व ओटीपी नहीं बताई। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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