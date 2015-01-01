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अच्छी खबर:जनवरी में बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार आएंगे जैसलमेर

जैसलमेरएक घंटा पहले
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जैसलमेर में पृथ्वीराज फिल्म की शूटिंग पर मौजूद अक्षय कुमार
  • कोरोनाकाल के बाद फिर से जैसलमेर में होगा फिल्मांकन, मार्च 2019 में कोरोना के कारण बंद करनी पड़ी थी फिल्म की शूटिंग

कोरोना के डर से गत 6 मार्च को जैसलमेर में चल रही पृथ्वीराज फिल्म की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर जाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार जनवरी में फिर से फिल्म की शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचेगे। हालांकि अभी तक तारीखों की अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन साजिद नाडियावाला की बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार सहित पूरी टीम जनवरी में जैसलमेर पहुंच जाएंगी। जैसलमेर में 2020 जाने के बाद 2021 में फिर से शूटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि बॉलीवुड में जैसलमेर नाम खासा चर्चित है। जैसलमेर में हर साल बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग होती है।

कोरोना के कारण 7 मार्च को फिल्म की शूटिंग छोड़कर रवाना हुए, अब फिर से तैयारी

जैसलमेर में कोरोना फैलने से पहले अक्षय कुमार पृथ्वीराज की शूटिंग के लिए जैसलमेर आए थे। उन्होंने दो दिन शूटिंग में हिस्सा भी लिया। इसके बाद वे 7 मार्च को वापिस जयपुर के लिए रवाना होने वाले थे। लेकिन कोरोना के डर से अक्षय जैसलमेर से सीधे मुंबई के लिए ही रवाना हो गए थे। इसके बाद अब अक्षय कुमार ही बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए वापिस जैसलमेर आएंगे।

बच्चन पांडे की फिल्म में गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार
फिल्म बच्चन पांडे एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार एक ऐसे गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे जो एक्टर बनना चाहता हैं। वहीं अरशद वारसी फिल्म में अक्षय के दोस्त के रोल में दिखेंगे। कृति सेनन एक ऐसी जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आएंगी, जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती हैं। इस फिल्म को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं जबकि इसके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला हैं। बच्चन पांडे की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।

विभिन्न जगहों पर होगी शूटिंग

जैसलमेर में जनवरी में विभिन्न जगहों पर बच्चन पांडे के दृश्यों को फिल्माया जाएगा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के लिए जैसलमेर पसंदीदा जगह है। जिसके कारण ही उन्होंने हाउसफुल 4 की अधिकांशत: शूटिंग जैसलमेर में ही की थी।

कालीन भैया व कृति सेनन भी आएगी जैसलमेर

इस फिल्म के लिए मिर्जापुर 2 में कालीन भैया का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भी स्टारकास्ट में शामिल कर लिया गया है। जनवरी में फिल्म की स्टारकास्ट में अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस व कृति सेनन भी शामिल है।

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