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निरीक्षण:पशुपालन वैज्ञानिक ने चने और गेहूं की बुवाई के लिए भूमि का किया निरीक्षण

जैसलमेर3 घंटे पहले
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  • पारेवर व खींवसर क्षेत्र के तनुसर व अन्य खड़ीन क्षेत्रों का लिया जायजा

कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पारेवर व खींवसर क्षेत्र के तनुसर व अन्य खड़ीन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। साथ ही खड़ीन में चने व गेहूं बुवाई से संबंधित क्षमता का आंकलन करते हुए भूमि का निरीक्षण किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालन वैज्ञानिक डॉ. शंकरलाल खिचड़ ने भूमि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए किसानों से नमी संरक्षण कर व बुवाई के तरीकों के बारे में बताया। साथ ही खडीन में चारा उत्पादन से संबंधित मेहता के बारे में बताया। डॉ. एसएल खीचड़ ने पशुओं में सर्दियों में होने वाले रोगों व उनके बचाव से संबंधित जानकारी दी।

कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि मौसम अंवेशक नरसीराम आजाद ने किसानों को मौसम पूर्वानुमान के होने वाले फायदा व ग्रामीण कृषि मौसम इकाई से जुड़ने के फायदों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ अनुसंधान अध्ययता शीशपाल ने किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

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