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खादी ग्रामोद्योग आयोग:पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

जैसलमेर2 घंटे पहले
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सुक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश कुमार व्यास ने बताया कि नवीन उत्पादन इकाई एवं नवीन सेवा प्रदाता इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों एवं स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवा बेरोजगारों द्वारा आनॅलाइन आवेदन किया जा सकता है।

विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख एवं सेवा प्रदाता उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए के लिए आवेदन किया जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक एवं सेवा प्रदाता उद्यम में 5 लाख से अधिक राशि के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक का 8वीं पास होना आवश्यक है।

योजनांतर्गत केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम 15 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के आवेदक को शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने पर दिया जा है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला वर्ग के आवेदक को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्गाें के आवेदकों को उद्यम स्थापित करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। अतः अधिकतम 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। व्यास ने बताया कि योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों को बैंक शाखा को भिजवाया जाता है।

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