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पंचायतीराज चुनाव:भाजपा-कांग्रेस ने घोषित नहीं किए प्रत्याशी जि.प. सेे 28 व पं.स. के लिए155 नामांकन

जैसलमेर4 घंटे पहले
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मोहनगढ. पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी की पुत्रवधु नामांकन दाखिल करती हुई।
  • टिकटों के बंटवारे को लेकर भाजपा-कांग्रेस में दावेदारों के बीच संघर्ष

पंचायती राज चुनावों का घमासान शुरू हो चुका है और कांग्रेस व भाजपा बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच टिकटों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। दावेदारों की धड़कने तेज है और टिकट किसकी तय होगी इसके कयास लगाए जा रहे हैं। सोमवार नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में अब शेष सभी उम्मीदवार सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे।

रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर आशीष मोदी के समक्ष 28 नामांकन दाखिल किए गए। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य के लिए चौथे दिन शनिवार को जिले में कुल 7 पंचायत समितियों में से 6 पंचायत समिति क्षेत्रों में 101 जनों द्वारा 155 नामांकन दर्ज किए गए। इनमें मोहनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 15, सांकड़ा में 16, भणियाणा में 10, फतेहगढ़ में 12, जैसलमेर में 22 तथा सम पंचायत समिति में 26 जनों ने पंचायत समिति सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।

अभी तक दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि उम्मीदवार तय है और उनसे नामांकन करवाए भी जा रहे हैं। टिकटें लगभग फाइनल हो चुकी है मगर घोषणा नहीं की जा रही है। कांग्रेस व भाजपा एक दूसरे के उम्मीदवार का इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बार हर जगह कांटे की टक्कर है। इसके चलते दोनों ही पार्टियां मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है।

मोहनगढ़ से पूर्व प्रधान की दो पुत्र वधुओं ने पर्चे भरे
नई पंचायत समिति मोहनगढ़ में पहले प्रधान बनने की दौड़ तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी के परिवार से प्रमुख दावेदार हैं। इसी के चलते चौधरी की दो पुत्र वधुओं ने शनिवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए आवेदन किए। दीप्ती चौधरी ने मोहनगढ़ कस्बा से और कृष्णा चौधरी ने काणौद ब्लॉक से नामांकन दाखिल किए। इस समिति में अब तक 8 वार्डों के लिए 24 नामांकन आए हैं। इसमें कांग्रेस व निर्दलीय के नामांकन है और भाजपा की ओर से अब तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है।

हॉट सीट सम से जानब खां व 8 से उषा सुरेंद्रसिंह ने भरा पर्चा
इस बार चुनावों में हॉट सीट के रूप में पंचायत समिति सम है। यह सीट लगभग कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के दोनों गुट इसमें आमने सामने हैं। फकीर परिवार अपने घर में यह सीट रखना चाहते हैं और अमरदीन फकीर को प्रधान बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में यह समिति होने के चलते टिकट देने का अधिकार विधायक रूपाराम धनदे के पास है। उन्होंने जानब खां को पहले से ही तय कर रखा है। शनिवार को जानब खां ने ब्लॉक सदस्य के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी प्रकार शनिवार को पंचायत समिति फतेहगढ़ के ब्लॉक नं. 8 से उषा सुरेन्द्रसिंह भाटी ने नामांकन दाखिल किया।

विधायक धनदे के बेटे हरीश ने दाखिल किया नामांकन
दो दिन पहले जिला प्रमुख की प्रबल दावेदार अंजना मेघवाल ने वार्ड नं. 3 से नामांकन दाखिल किया था। वहीं अब उनके बेटे हरीश धनदे ने एससी के लिए रिजर्व सीट वार्ड नं. 7 से नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि पिछले चुनावों में फकीर परिवार से जिला परिषद में 4 से 5 सदस्य चुनाव मैदान में उतरते थे वहीं अब विधायक रूपाराम ने भी यही रणनीति अपनाते हुए गत बार की तरह इस बार भी अपने परिवार से दो सदस्य चुनाव मैदान में उतारे हैं।

नाचना समिति में अब तक एक भी आवेदन नहीं

एक तरफ जहां जिले की अन्य सभी पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों के नामांकन करने वालों की भीड़ लग रही है वहीं दूसरी तरफ नाचना समिति में अब तक एक भी आवेदन नहीं हुआ है। एससी के रिजर्व इस समिति में अब तक एक भी नामांकन नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों ही दलों के उम्मीदवार यहां सिंबल का इंतजार कर रहे हैं और सिंबल के बाद ही आवेदन करना चाहते हैं।

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