पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:भाजपा जिला चुनाव प्रभारी बोहरा ने लिया फीडबैक व समर्थकों की बैठक

लाठी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पंचायतीराज चुनाव को लेकर भाजपा जिला चुनाव प्रभारी महेन्द्र बोहरा ने शुक्रवार को ब्लॉक संख्या एक से भाजपा प्रत्याशी मीना चांडक के समर्थन में लाठी क्षेत्र का दौरा कर सभा को संबोधित किया। लाठी क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर राष्ट्रवादी नेतृत्व को मजबूत करने की अपील की।बोहरा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के नेतृत्व में विश्व में अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। आने वाला समय दूर नहीं है जब हमें पुनः विश्व गुरु का स्थान प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर पंचायती राज में बरसों से एक ही परिवार का जो राज चल रहा है उसे हमें समाप्त करना है और देश के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाएं पहुंचाकर उसे लाभान्वित करना है। इस दौरान पूर्व सरपंच विठ्ठलदास चांडक, भाजपा नेता सुंदरलाल दर्जी, जेठूसिंह चौहान, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान पाली पार्षद शिव प्रजापत, नवलकिशोर चांडक, हडाराम भील, सुंदरलाल सुथार, तनसुख देवड़ा, गरीबाराम मेघवाल, लाबूराम मेघवाल उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें