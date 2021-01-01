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अभियान:राज्य बीमा पाॅलिसियों के परिपक्वता क्लेमों के निस्तारण के लिए अभियान

जैसलमेर7 घंटे पहले
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राजस्थान सरकार द्वारा हर साल की तरह इस साल भी राज्य बीमा पाॅलिसियों के परिपक्वता क्लेमों के निस्तारण के लिए 1 जनवरी 2021 तक अभियान चलाया जा रहा है। राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग उपनिदेशक डॉ संजीव कुमार दास ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपील की जाती है कि उनके अधीनस्थ सेवारत सभी राज्य कर्मचारियों व अधिकारी जो 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिनकी राज्य बीमा पाॅलिसी परिपक्व हो चुकी है। उनके परिपक्वता क्लेम 31 जनवरी 2021 से पूर्व इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित कराएं ताकि अन्य जिलों में कार्यरत अवधि का लेजर समय पर मेल कर मंगवाया जा सके।

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