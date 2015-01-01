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कोरोना संक्रमण:पटाखों से भरा गोदाम किया सीज,कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों के बिक्री पर रोक लगाई गई हैं

जैसलमेर3 घंटे पहले
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कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशों की पालना में एवं आयुक्त नगर परिषद फतेहसिंह मीणा के नेतृत्व में नगर परिषद जैसलमेर के सीएसआई रेशुसिंह ने औचक कार्रवाई करते हुए जैसलमेर शहर में गोपा चौक में पटाखें के गोदाम को सीज किया। राज्य सरकार द्वारा इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों के बिक्री पर रोक लगाई गई हैं। जिसके चलते नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को यह कार्रवाई की एवं पटाखों के गोदाम को सीज कर आवश्यक कार्रवाई की।

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