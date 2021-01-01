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आयोजन:नगर परिषद साधारण सभा की बैठक 8 को

जैसलमेर2 घंटे पहले
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नगर परिषद की साधारण सभा का आयोजन आगामी 8 फरवरी को किया जाएगा। सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने बताया कि 8 फरवरी को दोपहर 3 बजे नगर परिषद कार्यालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें नगर परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 नगर परिषद जैसलमेर बजट पारित करने के लिए चर्चा व निर्णय लिया जाएगा। साथ ही फायर एनओसी शुल्क निर्धारण, कनिष्ठ विधि अधिकारी का पद सृजित करने व भूमि शाखा प्रकरण सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।

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