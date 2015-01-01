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चुनाव:सीएमएचओ ने वीआरएस लिया, अब चुनाव लड़ेंगे

जैसलमेर2 घंटे पहले
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सीएमएचओ डॉ. बी.के. बारूपाल ने स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली है। उन्होंने पंचायतीराज चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा से सेवानिवृति ली है। गौरतलब है कि इन्होंने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया था लेकिन गत दिनों उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का हवाला देते हुए स्वास्थ्य महकमे ने वीआरएस टाल दिया था। लेकिन अब उन्हें हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में अब डॉ. बारूपाल के चुनाव मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वे जिला परिषद के वार्ड नं. एक से कांग्रेस के सिम्बल पर चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग ने तत्काल प्रभाव से आरसीएचओ डॉ. कुणाल साहू को सीएमएचओ का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

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