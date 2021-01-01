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पाेटास विस्फोट मामला:घायल काे कंपनी देगी पांच लाख, धरना उठाया

जैसलमेर2 घंटे पहले
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राज वेस्ट के पंप हाउस पर ग्रामीणों द्वारा दिया गया धरना उठा लिया गया है। प्रशासन की मध्यस्थता के बाद कंपनी व ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई। गौरतलब है कि पाेटास विस्फाेट से सांगड़ स्थित राज वेस्ट के पंप हाउस पर काम कर रहे सैणीदान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को धरना दिया गया था।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा समझाइश का दौर शुरू हुआ। पूरा दिन गहमा गहमी के बीच वार्ताओं का दौर चला। मंगलवार देर रात कंपनी व ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई।

जिसमें राज वेस्ट कम्पनी द्वारा सैणीदान के भरण पोषण के लिए पांच लाख का चैक व मेडिकल खर्च के साथ ही कार्मिक सैणीदान के साथ उसके परिवार के एक अन्य सदस्य को राज वेस्ट में नौकरी तथा अन्य जो कर्मचारी पंप हाउस पर कार्यरत है। उनको यथावत रखकर बेवजह परेशान नहीं करने की मांगे मान ली गई। ग्रामीणों के धरने के बाद पूरा दिन वार्ताओं का दौर जारी रहा। मंगलवार देर रात राज वेस्ट कंपनी तथा ग्रामीणों के बीच सहमति बनी।

जिसमें जिला प्रमुख प्रतापसिंह, फतेहगढ़ एसडीएम दिनेश कुमार विश्नोई, डिप्टी श्याम सुंदरसिंह, फतेहगढ़ प्रधान जनकसिंह, भैरदान, भाजपा नेता शंभुदान देथा, सांगड़ थानाधिकारी करणसिंह, पूर्व सरपंच मोहनदान, अमरसिंह, काछबदान, सवाईसिंह भैलाणी, गिरधरदान व कैलाशदान सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

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