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दर्शन:जोधपुर से कांग्रेस के पार्षद बाड़ाबंदी में पहुंचे जैसलमेर,तनोट माता के किए दर्शन

जैसलमेर2 घंटे पहले
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हाल ही में संपन्न हुए जोधपुर नगर निगम के चुनावों के बाद कांग्रेस के पार्षदों को बाड़ाबंदी के तहत जैसलमेर लाया गया है। जैसलमेर के निजी होटल में पार्षदों को रुकवाया गया है। इसके साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए ही पार्षदों को जैसलमेर लाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही पार्षदों के पास कोई सुलभता से नहीं पहुंचे इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए है। शनिवार को सभी कांग्रेस के पार्षद तनोट पहुंचे तथा तनोट माता के दर्शन कर कांग्रेस का बोर्ड बनाने की कामना की।

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