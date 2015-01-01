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फीडबैक:20 साल से कांग्रेस मजबूत, इस बार भी सातप्रधान व जिला प्रमुख पार्टी के बनेंगे: परिहार

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • पत्रकार वार्ता: कांग्रेस के पर्यवेक्षक सुनील परिहार ने लिया फीडबैक

सरहदी जिले में पंचायती चुनाव की रणभेरी का आगाज हो गया है। दोनों प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच कांग्रेस के पर्यवेक्षक सुनील परिहार भी जैसलमेर पहुंचे तथा केबीनेट मंत्री साले मोहम्मद व जैसलमेर विधायक रूपाराम धणदे वे चर्चा की। गुरूवार को पत्रकार वार्ता में पर्यवेक्षक सुनील परिहार ने कहा कि जैसलमेर पिछले 20 साल से कांग्रेस का मजबूत गढ़ है।

इस बार भी जैसलमेर में 7 पंचायत समितियों के प्रधान व जिला प्रमुख की सीट पर कांग्रेस ही अपना परचम फहराएगी। उन्होंने कहा कि मैं पिछले तीन दिन से जैसलमेर में फीडबैक ले रहा हुं। यहां जन भावना कांग्रेस के साथ है और मेरा दावा है कि जिला प्रमुख व प्रधान कांग्रेस के ही बनेंगे।

जैसलमेर में कांग्रेस के दो धड़ों के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी दावेदारी का अधिकार है। मैने संगठन, पूर्व जनप्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं व आमजन से चर्चा की है। मैं अपना फीडबैक हाइकमान तक पहुंचा दुंगा। जिसके बाद हाइकमान ही तय करेगा कि किस प्रत्याशी को कांग्रेस का सिंबल दे।

जिला प्रमुख पर फकीर व धणदे गुट की लड़ाई के सवाल पर पर्यवेक्षक परिहार ने कहा कि पार्टी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैने केबीनेट मंत्री साले मोहम्मद व विधायक रूपाराण धणदे से पंचायत चुनाव की दावेदारी के संबंध में एक साथ व अलग अलग चर्चा कर ली है। दोनों द्वारा जिला प्रमुख की दावेदार बता दिए गए है।

अब मैं अपना फीडबैक जयपुर भेज दुंगा। दोनों ने यह भी मान लिया है कि जो आलाकमान तय करेगा उसे मानकर अंतिम रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। जल्द ही हो जाएगी

घोषणा, चेहरा बताना कांग्रेस की परंपरा ही नहीं : कांग्रेस किस चेहरे से पंचायती राज चुनाव लड़ेगी के सवाल पर पर्यवेक्षक परिहार ने कहा कि कांग्रेस की यह परंपरा ही नहीं है कि चेहरे पर चुनाव लड़े। जिला परिषद के जीते हुए सदस्यों में जो अपनी पकड़ रखता हो उसे ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। जीते हुए सदस्य ही अपना प्रमुख व प्रधान चुनेंगे।

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