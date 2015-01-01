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कोविड-19:जैसलमेर में कोरोना की जांच शुरू,पहले दिन 46 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • अब बाड़मेर नहीं भेजने पड़ेंगे सैंपल,जल्दी आएगी जांच रिपोर्ट, अंबेडकर भवन में स्थित आरटीपीसीआर लैब में सैंपल जांच का काम प्रारंभ

कोरोना संक्रमण की जांच अब जैसलमेर में ही होनी शुरू हो गई है। इसके लिए अब यहीं सैंपल लेकर जांच की जा रही है। अब जांच के लिए सैंपल बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। इसके लिए शहर के गफूर भट्टा क्षेत्र स्थित अंबेडकर भवन में नवस्थापित आरटीपीसीआर लैब में कोरोना सैंपल लेकर जांच का काम शनिवार को शुरू हो गया।

इस अवसर पर नगर परिषद के उपसभापति खीमसिंह, नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, नगर परिषद आयुक्त फतेहसिंह मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ कुणाल साहू, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ जेआर पंवार, डाॅ वीके वर्मा, लैब के प्रभारी माइक्रोबायोलोजिस्ट डाॅ केएल सिरवी, डाॅ दामोदर खत्री, डाॅ सीएस तंवर, डॉ अजीत जोया, डाॅ संजय मीणा,

प्रयोगशाला प्राविधिक विकास आचार्य उपस्थित थे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ जेआर पंवार ने कलेक्टर को लैब से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और बताया कि जिन 11 जिलों में लैब स्वीकृत हुई है उनमें जैसलमेर की लैब संचालन के मामले में दूसरे नंबर पर है। जहां लैब स्थापित होकर जांच काम शुरू हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि यह लैब विभिन्न दृष्टियों से बेहतर लैब्स में एक है।

कलेक्टर व नगरपरिषद सभापति ने लैब का निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

पहले दिन लैब में 46 सैंपल की जांच की गई। कलेक्टर आशीष मोदी एवं नगर परिषद के सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने लैब का अवलोकन किया और इसे जैसलमेर के लिए अच्छी शुरूआत बताया। कलेक्टर मोदी ने लैब में सैंपल संग्रहण से लेकर जांच रिपोर्ट आने तक की सभी प्रकार की प्रक्रियाओं और प्रबंधों के बारे में जानकारी ली और लैब की सेवाओं को अधिक से अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

काेराेना के नाै नए केस अाए जिले का आंकड़ा 1454 पहुंचा

जैसलमेर | जैसलमेर की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को प्राप्त हुई जिसमें 9 पॉजिटिव सामने आए। जिसके बाद जिले का आंकड़ा बढ़कर 1454 पहुंच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कुणाल साहू ने बताया कि जिले से भिजवाए गए 153 कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें 9 जनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव व 144 जनों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉ साहू ने बताया कि 9 पॉजिटिव केस में से 8 जैसलमेर व 1 पोकरण क्षेत्र के है। शनिवार को जैसलमेर जिले से 101 सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भिजवाए गए।

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