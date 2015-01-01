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मुंडा जयंती:पंद्रह को बिरसा मुंडा जयंती मनाने का निर्णय, मंदिर में भील समाज की बैठक

समदड़ी स्टेशन3 घंटे पहले
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कस्बे के सबरी वाल्मीकि भील समाज मंदिर में गुरुवार को भील समाज की बैठक आयोजित हुई। इसमें 15 नवंबर को तहसील स्तर पर बिरसा मुंडा जयंती मनाने का निर्णय लेते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। भील समाज कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष धूड़ाराम भील व वरिष्ठ अध्यापक करमावास ने कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भाग लेने का आह्वान किया। वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल भील ने कहा कि यह जयंती

किसी पर्व से कम नहीं है। हमें जयंती को तहसील स्तर पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाना है। बैठक में सर्वसम्मति से घेवरराम रानीदेशीपुरा को कार्यक्रम अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर भंवरलाल फौजी करमावास, पुजारी कानाराम, बीटीएस जिला संगठन मंत्री मदन राणा, ब्लॉक अध्यक्ष देवाराम भील सिलोर, संरक्षक घेवरराम भील रानीदेशीपुरा, हनुमानराम ब्लॉक उपाध्यक्ष, बलवंत कुमार आदि मौजूद थे।

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