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चुनावी दायित्व:प्रधानाचार्य को पद के अनुरूप चुनावी दायित्व सौंपने की मांग

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • राजस्थान शिक्षक संघ ने आयोग को भेजा पत्र

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भेजकर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत सहायक अभियंताओं को उनके कैडर के अनुसार दायित्व देने की मांग की है। संगठन के जिलाध्यक्ष अनोपसिंह सोनू बताया कि आगामी पंचायती राज चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रधानाचार्यो, प्रधानाध्यापकों एवं समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंताओं को पीठासीन

अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानाचार्य एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेवल 17 एवं लेवल 16 के राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारी है। ऐसे में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व में संपन्न हुए चुनावों में इनके साथ ही सहायक अभियंताओं को रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी एवं एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति दी गई थी। जिले में

व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जो कि पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जा सकते है। ज्ञापन में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को एवं समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत सहायक अभियंता को पीठासीन अधिकारी के दायित्व से मुक्त कर के उनके पदानुरूप निर्वाचन कार्य के लिए दायित्व देने की मांग की गई है।

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