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मांग:भगत की कोठी-अहमदाबाद-साबरमती रेल सेवा काे शुरू करवाने की मांग की

मोकलसर स्टेशन3 घंटे पहले
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  • समदड़ी भीलड़ी-पाटण रेल मार्ग पर लंबी दूरी की ट्रेनों के अभाव से परेशानी

जोधपुर मण्डल के समदड़ी-भीलड़ी रेल मार्ग पर मीटरगेज के समय जोधपुर-अहमदाबाद के बीच प्रतिदिन 2 ट्रेनों का संचालन होता था, लेकिन मीटरगेज से ब्रॉडगेज में आमान परिवर्तन के पश्चात मीटरगेज पर संचालित इन दोनों ट्रेनो का संचालन बंद कर दिया गया। हालांकि रेलवे विभाग ने आमान परिवर्तन 4 साल बाद वर्ष 2014 में एक साप्ताहिक ट्रेन भगत की कोठी- अहमदाबाद 14803/04 रेल सेवा जरूर शुरू की थी, जो कि यात्री भार की तुलना में इस सेवा का लाभ अधिक यात्रियों को नहीं मिल रहा था। इस भगत की कोठी अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बढाने की मांग क्षेत्र की जनता कई वर्षों से कर रही है।

इसे लेकर रेल विभाग ने नवंबर 2019 में रेलवे के आदेशानुसार भगत की कोठी-साबरमती एक्सप्रेस (14819/20) सप्ताह में 5 दिन नई ट्रेन का संचालन शुरू किया गया, लेकिन इस नई ट्रेन के संचालन समय में यात्री सुझावों का ध्यान नहीं रखा गया। फलस्वरूप इस गाड़ी का समय यात्रियों के लिए उपयुक्त नहीं होने तथा दूसरे ट्रेनो से कनेक्टिंग नहीं होने से इस गाड़ी का यात्रियों को पूरा लाभ नहीं मिल सका। इस मार्ग पर जोधपुर-अहमदाबाद वाया समदड़ी-भीलड़ी-पाटन रेल मार्ग पर नियमित यात्री गाड़ी शुरू करने की मांग की।

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