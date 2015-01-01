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मांग:वार्ड नंबर 8 में रहने वाले घुमंतु जातियों के परिवारों के नाम से सर्वे कर पट्‌टे जारी करने की मांग

जैसलमेर2 घंटे पहले
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घुमंतु, अर्द्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति परिषद जैसलमेर के जिलाध्यक्ष बाबूलाल गाडिया लौहार के नेतृत्व में विधायक रुपाराम धणदे को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया कि पूर्व में विभिन्न घुमंतु जातियों के परिवार एक स्थान पर न रहते हुए घुमंतु रहते थे तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपना जीवनयापन करते थे। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में घुमंतु जातियों के कुछ परिवार वार्ड संख्या 8 में रहकर अपनी मजदूरी कर

जीवनयापन कर रहे है। यह सभी घुमंतु जातियों के परिवार बहुत गरीब तबके के है जो कि नगरपरिषद क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे है जिनके नाम से कही भी किसी भी क्षेत्र में पट्टा व भुखण्ड का आंवटन नहीं है। ज्ञापन में कच्ची बस्तियों के वार्ड नंबर 8 में बसे घुमंतु जातियों के परिवारों को चिन्हित करते हुए पट्‌टे जारी करवाने की मांग की गई। ज्ञापन देते समय लाखो, देवकी, बलकेश, अमीन, लीला, सीमा, हुआ, मदीना, खुशिया, मीना, सलिम, रसूल खां, लीला, अनवर खां सहित कई लोग मौजूद रहे।

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