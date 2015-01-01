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एडवांस बुकिंग:धनतेरस आज, बाजारों में करोड़ों के कारोबार की उम्मीद, बर्तन, गहनों के साथ बिकेंगे वाहन

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • दीपोत्सव को लेकर बाजारों में उत्साह का माहौल, बाइक व दुपहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग

जिले भर में दीपावली की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। घराें व बाजारों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। जिले भर में दिवाली पर्व की धूम देखी जा रही है। इस बाद धनतेरस व रूपचौदस एक साथ होने के कारण पांच दिवसीय पर्व सिमटकर चार दिवसीय हो गया है। शुक्रवार से दीपोत्सव पर्व का आगाज होगा। वहीं शुक्रवार को धनतेरस की धूम रहेगी और बाजार में जमकर धन बरसेगा।

धनतेरस पर चांदी, सोने के आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का क्रेज रहता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग उत्साहित है वहीं आमजन खरीदारी को आतुर। कोरोनाकाल के बाद से बाजार की स्थिति बेहद खराब हो गई है। इस बार की पर्यटन सीजन पर भी कोरोना के कारण विपरीत असर देखने को मिल रहा है। जिसके बाद व्यापारियों को अब सिर्फ दीपावली से उम्मीद है।

धनतेरस का अर्थ ही धन से है। ऐसे में इस दिन बाजार में धन बरसता है और लगभग हर कोई खरीदारी करता है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वैलरी व वाहनों की बिक्री इस दिन खूब होती है। व्यापारी वर्ग ने धनतेरस की तैयारी कर ली है और अब उन्हें ग्राहकों का इंतजार है।

बाजार में शोरूम व अस्थाई दुकानों पर भीड़, दिनभर खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे खिले

शहर में दुपहिया वाहनों, ज्वैलरी और इलेक्ट्रॉनिक शो रूम सज चुके हैं। इन दुकानों में भारी तादाद में माल भरा हुआ है और केवल एक ही दिन में सब कुछ बिकने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बर्तनों की दुकानों पर धनतेरस को लेकर विशेष तैयारियां की गई। मान्यता है कि धनतेरस पर बर्तन व चांदी की खरीदारी समृद्धि लाने वाली होती है। अब धनतेरस पर वाहन खरीदने का भी चलन बढ़ा है। शहर के सभी वाहन शो रूम में बड़ी संख्या में चमचमाते नए वाहन खड़े देखे जा सकते हैं।गुरुवार को बाजार में दिवाली की रौनक देखने को मिली। हालांकि कुछ लोगों ने गुरूवार को भी खरीददारी की। बाजार में घरों को सजाने के लिए लगी दुकानों पर भीड़ देखी गई।

दीपोत्सव आज से, हर घर-आंगन में छाई खुशियां
भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना के साथ ही पांच दिवसीय दीपोत्सव शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को धनतेरस व रूप चतुर्दशी, शनिवार को दीपावली, रविवार को गोवर्धन पूजा और सोमवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। शहर में दीपावली पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग हर घर लक्ष्मी के आगमन के लिए सज चुका है और गुरुवार को इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। देर शाम तक घर को सजाने के लिए महिलाएं जुटी हुई थी। वहीं बच्चों में खरीदारी को लेकर उत्साह रहा। घर घर खरीदारी की सूची बन चुकी है और धनतेरस पर खरीदारी का दौर शुरू होगा।

आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि भगवान की होगी पूजा|धनतेरस के दिन खरीदारी के साथ साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा भी होती है। विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरि भगवान आयुर्वेद के जनक है। इन्हें हिन्दू धर्म में देवताओं का वैद्य माना जाता है। भगवान धन्वंतरि को औषध अवतार भी माना जाता है।

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